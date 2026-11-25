Die Aktie von ams-Osram sprang am Mittwoch in der Früh an der Börse in Zürich um 20 Prozent auf 14,50 Franken hoch. Ausgelöst wurde die Kursrally von der Meldung, dass sich der koreanische Mischkonzern Samsung am österreichischen Halbleiterunternehmen mit 210 Mio. Euro beteiligt. Zugleich vereinbarten die beiden Unternehmen die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von besonders kleinen LEDs. Die Analysten von der Erste Group schreiben von positiven Nachrichten.

ams-Osram erwartet sich dadurch eine bessere Auslastung im Werk Kulim-2. Das Geld aus Südkorea soll "die programmbezogenen Betriebskosten sowie einen angemessenen Anteil der Fixkosten von Kulim 2 abdecken", teilte ams-Osram am Mittwoch in einer Aussendung mit. Daneben bleibe in dem Werk aber Kapazität für andere Programme.

ste/moe

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