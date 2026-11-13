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WKN DE: A118Z8 / ISIN: AT0000A18XM4

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13.11.2026 10:37:00

BÖRSENFLASH - ams-Osram nach Quartalszahlen unter Druck

Die Aktien des steirisch-deutschen Halbleiter- und Lichtkonzerns ams-Osram haben am Freitagvormittag nachgegeben. Zuletzt ging es für die an der Zürcher Börse notierten Papiere um 6,1 Prozent nach unten. Die Aktie, die seit Anfang Oktober um rund 40 Prozent gefallen ist, bleibt damit angeschlagen.

Die Ergebnisse hätten insgesamt zwar den Erwartungen entsprochen, so die Bank Vontobel. Der Ausblick liege allerdings unter den Erwartungen. Das Umsatzziel von 750 bis 850 Millionen Euro sei leicht tiefer als der Konsens, betonten die Experten der UBS. Auch das Margenziel in der Mitte der Spanne bewege sich unter den Konsensschätzungen, hieß es von der ZKB.

spa/rst

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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