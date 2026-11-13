ams Aktie
WKN DE: A118Z8 / ISIN: AT0000A18XM4
|
13.11.2026 10:37:00
BÖRSENFLASH - ams-Osram nach Quartalszahlen unter Druck
Die Aktien des steirisch-deutschen Halbleiter- und Lichtkonzerns ams-Osram haben am Freitagvormittag nachgegeben. Zuletzt ging es für die an der Zürcher Börse notierten Papiere um 6,1 Prozent nach unten. Die Aktie, die seit Anfang Oktober um rund 40 Prozent gefallen ist, bleibt damit angeschlagen.
Die Ergebnisse hätten insgesamt zwar den Erwartungen entsprochen, so die Bank Vontobel. Der Ausblick liege allerdings unter den Erwartungen. Das Umsatzziel von 750 bis 850 Millionen Euro sei leicht tiefer als der Konsens, betonten die Experten der UBS. Auch das Margenziel in der Mitte der Spanne bewege sich unter den Konsensschätzungen, hieß es von der ZKB.
spa/rst
ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ams AG
|
13.11.26
|ams-Osram dank Infineon-Deals im dritten Quartal in der Gewinnzone (APA)
|
13.11.26
|BÖRSENFLASH - ams-Osram nach Quartalszahlen unter Druck (APA)
|
04.08.26
|ams-OSRAM-Aktie zieht an: Umsatz steigt - aber mehr Verlust im Halbjahr (APA)
|
04.08.26
|ams-Osram im Halbjahr mit höherem Umsatz und mehr Verlust (APA)
|
31.07.26
|ams-OSRAM-Aktie zieht an: Vorstandschef Kamper bleibt bis 2031 an Bord (APA)
|
01.07.26
|ams-OSRAM-Aktie tiefer: Infineon übernimmt Sensorportfolio (APA)
Analysen zu ams AG
|07.10.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ams Reduce
|Baader Bank
|12.05.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|ams buy
|Baader Bank
|07.10.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ams Reduce
|Baader Bank
|12.05.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|ams buy
|Baader Bank
|31.03.26
|ams buy
|Baader Bank
|26.11.25
|ams kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|ams buy
|Baader Bank
|09.07.25
|ams kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|ams kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ams Reduce
|Baader Bank
|07.10.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|ams buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|ams Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.