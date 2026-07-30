BÖRSENFLASH - Andritz-Aktie gewinnt nach Quartalszahlen fast 7 %

Die Aktie von Andritz hat am Donnerstag im Frühhandel an der Wiener Börse auf die Präsentation von Geschäftszahlen mit einem satten Kursplus von fast sieben Prozent reagiert. Der Gesamtmarkt repräsentiert durch den heimischen Leitindex ATX legte vergleichsweise 0,8 Prozent zu. Der steirische Anlagenbauer hat im ersten Halbjahr 2026 einen neuen Rekord beim Auftragsbestand verzeichnet.

"Der Auftragseingang übertrifft die Erwartungen nach dem Rekordwert von 3,5 Mrd. Euro im vergangenen Quartal deutlich. Der starke Auftragsbestand schlägt sich nun schneller als erwartet in Umsätzen nieder und trägt so zur Profitabilität bei", schrieben die Analysten der Erste Group in einer ersten Einschätzung. Die Prognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 wurden von Andritz bestätigt, wobei die Prognose für 2026 laut Einschätzung der Erste-Experten konservativ erscheint.

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