BÖRSENFLASH - Kapsch TrafficCom springen um 16 % hinauf

Die Aktien der Kapsch TrafficCom sind am Montagvormittag gegen 10 Uhr um mehr als 16 Prozent auf 14,2 Euro nach oben gesprungen. Sie haben von einem positiven Entscheid in einem Rechtsstreit in Deutschland stark profitiert.

In den Verhandlungen über Entschädigungszahlungen haben sich die einst vorgesehenen Betreiber, CTS Eventim und Kapsch, laut Mitteilung vom späten Freitagabend gegen den deutschen Bund durchgesetzt. Laut der Mitteilung bejahte ein Schiedsgericht einen Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz gegen die deutsche Bundesrepublik. In einer zweiten Phase des Schiedsverfahrens werde nun über die Höhe des Anspruchs entschieden.

Die Wertpapiere von CTS Eventim legten in Frankfurt indes um 5,5 Prozent zu.

sto/ger

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com