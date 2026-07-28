Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|
28.07.2026 10:20:00
BÖRSENFLASH - Lenzing-Aktie stürzt nach Abbauplänen 17 Prozent ab
Auch Menschen in Österreich sind betroffen: An den Standorten Heiligenkreuz im Burgenland und in Grimsby in England läuft die Faserproduktion bis Ende 2027 aus. Für die 285 Beschäftigte in Heiligenkreuz existiere bereits ein Sozialplan. Man suche einen Käufer für den Standort, um möglichst viele Jobs zu halten.
Die Mitarbeiterzahl von weltweit 7.700 Vollzeitäquivalenten (Ende 2025) werde bis Ende 2027 deutlich sinken, hieß es in der Aussendung. Es handle sich aber keineswegs um ein Schließungs- und Cost-Cutting-Programm im Zuge der neuen Strategie, verwies Lenzing-Chef Georg Kasperkovitz gegenüber der APA auf das Vertrauen in die Pläne durch die Aktionäre und weitere Finanzierende, die bis zu 600 Mio. Euro frisch geben. Auch der Hauptsitz in Lenzing in Oberösterreich werde aufgewertet.
Die Analysten der Deutschen Bank haben eine negative Börsenreaktion auf die Ankündigung erwartet, sehen eine strategische Neuausrichtung des Konzerns nach mehreren Verlustjahren aber generell positiv. Der "Reset" ziele auf größere Widerstandskraft und Rentabilität und einen Investitionsfokus auf Mehrwert schaffende Anwendungen, schreibt der Deutsche-Bank-Analyst Lars-Vom-Cleff in einer ersten Reaktion.
spo/mik
ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lenzing AG
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
13:51
|Lenzing - Land Burgenland könnte sich Beteiligung vorstellen (APA)
|
12:26
|Optimismus in Wien: Anleger lassen ATX Prime am Mittag steigen (finanzen.at)
|
12:07
|Lenzing - WK-Präsident Wirth: "Erschreckende Nachricht" (APA)
|
11:32
|BÖRSENFLASH - Lenzing-Aktie stürzt nach Abbauplänen 17 Prozent ab (APA)
|
11:22
|Lenzing baut bis Ende 2027 weltweit rund 2.000 Jobs ab (APA)
|
10:20
|BÖRSENFLASH - Lenzing-Aktie stürzt nach Abbauplänen 17 Prozent ab (APA)
Analysen zu Lenzing AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Lenzing AG
|21,00
|-14,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.