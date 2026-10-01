BÖRSENFLASH - Lenzing-Aktie wegen Kapitalerhöhung unter Druck

Die Aktien von Lenzing sind am Donnerstag im Frühhandel an der Wiener Börse nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung gehörig unter Druck geraten. Die Titel des heimischen Faserherstellers rutschten gegen 9.45 Uhr um 10,77 Prozent auf 18,56 Euro ab. Der heimische Leitindex ATX fiel zu diesem Zeitpunkt um 1,60 Prozent. Für den breiter gefassten ATX Prime ging es um 1,56 Prozent hinab.

Der Faserkonzern braucht für seine Neuausrichtung Geld und zapft dafür den Kapitalmarkt an. Über eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten streben die Oberösterreicher 300 Mio. Euro an. Der Bezugspreis wurde auf 8,65 Euro/Aktie festgelegt, teilte Lenzing am Donnerstag mit. Dies entspreche einem Abschlag von 42,5 Prozent auf den theoretischen Preis ohne Bezugsrechte auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch. Die Lenzing-Eigentümer wollen die Kapitalmaßnahme mittragen.

Das Bezugsverhältnis beträgt 10 zu 9. Damit sind Aktionäre beziehungsweise Inhaber von Bezugsrechten berechtigt, für jeweils 10 bestehende Aktien beziehungsweise die entsprechende Anzahl an Bezugsrechten 9 neue Aktien zu beziehen. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 6. Oktober 2026 und endet am 20. Oktober 2026.

Die Großaktionäre bestehend aus der B&C-Gruppe und der brasilianischen Suzano S.A. haben sich verpflichtet, alle Bezugsrechte auszuüben.

ger/ste

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