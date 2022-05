BÖRSENFLASH - Marinomed-Papiere springen fast 7 Prozent nach oben

Die Aktie des niederösterreichischen Biotechnologie-Unternehmens Marinomed hat am Freitagvormittag an der Wiener Börse einen kräftigen Kurssprung vollzogen. Bis 11 Uhr sprangen die Titel fast sieben Prozent auf 73,80 Euro nach oben. Die Papiere reagierten auf eine Unternehmensmitteilung, die am späten Donnerstagabend veröffentlicht wurde: Demnach hat Marinomed mit dem US-Konsumgütergiganten Procter & Gamble eine Lizenzvereinbarung abgeschlossen.

Die Vereinbarung betrifft die USA und bestimmte medizinische Marinomed-Produkte, die durch mehrere Patente geschützt sind. Procter & Gamble unternehme nun die nötigen Schritte, um diese Produkte in den Vereinigten Staaten zu vermarkten.

Die Ankündigung beinhalte zwar keine finanziellen Details sowie keine Informationen zum Zeitpunkt einer Markteinführung von Carrragelose-Produkten, ungeachtet dessen sei sie aber von Bedeutung und habe positiven Einfluss auf die Bewertung der Marinomed-Aktien und die Kursentwicklung, heißt es von Erste Group-Analystin Vladimira Urbankova in einer ersten Reaktion. Sie schreibt von einer "positiven Überraschung für die Marktteilnehmer" und verweist auf den derzeit niedrigen Kurs der Titel, der sich auf einem einladenden Niveau befinde - ihre Anlageempfehlung "Buy" bleibe angesichts dieser Entwicklung aufrecht.

Marinomed ist innerhalb der Lizenzvereinbarung laut Pressemitteilung verantwortlich für den Technologietransfer, insbesondere P&G die notwendigen Daten zu liefern, die für die regulatorische Zulassung gebraucht werden. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung und abhängig vom Erreichen bestimmter regulatorischer und kommerzieller Meilensteine hat Marinomed Anspruch auf sogenannte Meilensteinzahlungen sowie Lizenzgebühren auf Verkäufe der sogenannten Carragelose-Produkte zur Behandlung von Krankheiten, die durch eine Infektion mit respiratorischen Viren ausgelöst werden.

ISIN ATMARINOMED6 WEB http://www.marinomed.com