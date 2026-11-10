BÖRSENFLASH - Mayr-Melnhof-Aktie springt 16 Prozent in die Höhe

Die Aktien des Mayr-Melnhof Karton sind am Dienstag im Frühhandel an der Wiener Börse um über 16 Prozent in die Höhe gegangen. Grund ist, dass Mayr-Melnhof Karton sich mit KPS Capital Partners auf den Verkauf von 70 Prozent ihres Packaging-Geschäftes geeinigt hat.

"Die Transaktion ist eindeutig positiv und von grundlegender Bedeutung für die Unternehmensstruktur", schreiben Analysten der Erste Group Research in einem Kommentar. Der Deal setze beträchtliche Werte frei und räume frühere Bedenken hinsichtlich der Bilanz aus, heißt es weiter. Gleichzeitig werde das Unternehmen über ein deutlich schwächeres Profil bei den wiederkehrenden Erträgen verfügen. "Packaging" sei bisher der einzige Geschäftsbereich gewesen, der einen nennenswerten positiven EBIT-Beitrag geliefert habe, während der Bereich "Board & Paper" seit dem Geschäftsjahr 2023 Verluste schreibe.

Packaging-Geschäft wird an neue Holdinggesellschaft veräußert

Das Packaging-Geschäft wird an eine neu gegründete Holdinggesellschaft von KPS Capital Partners veräußert. Nach Vollzug des Verkaufes wird KPS Capital Partners 70 Prozent an der Holdinggesellschaft halten, Mayr-Melnhof Karton 30 Prozent. Das Packaging-Geschäft umfasst die Bereiche Food & Premium Packaging (ohne Iran und Tunesien) sowie Pharma & Healthcare Packaging. Der Unternehmenswert entspricht etwa dem 9-fachen des für heuer prognostizierten EBITDA. Nach Abzug ihres geschätzten Investments von rund 0,4 Mrd. Euro für die 30 Prozent-Beteiligung an der neuen Holdinggesellschaft erwartet die MM Gruppe bei Vollzug der Transaktion Barerlöse von rund 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro.

Sollten bestimmte EBITDA-Ziele für das nächste Jahr nicht erreicht werden, kann sich der Anteil von Mayr-Melnhof auf mindestens 20 Prozent reduzieren, ohne dass KPS Capital Gegenleistungen erbringen müsste.

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