Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
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20.11.2026 09:39:00
BÖRSENFLASH - Mayr-Melnhof nach Gewinnwarnung unter Abgabedruck
MM erwartet für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund von Sonderabschreibungen ein Jahresergebnis in Höhe von minus 270 Mio. Euro bis minus 340 Mio. Euro. Die nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von 250 bis 300 Mio. Euro betreffe Sachanlagen und Geschäfts(Firmen)werte der Division Board & Paper und sei primär auf schwächere Cashflow-Prognosen zurückzuführen, erklärte der Konzern. Die Wertminderung hat nach Unternehmensangaben keinen Einfluss auf das bereinigte EBITDA 2026 der MM Gruppe. Dieses werde insbesondere durch "den starken Anstieg der Energiekosten in der Division Board & Paper belastet" und in einer Bandbreite von 300 bis 320 Mio. Euro erwartet.
Auch wenn die Wertminderung selbst keinen Zahlungsmittelabfluss darstelle, verdeutliche sie die herausfordernden Perspektiven für das nun verbleibende Board-&-Paper-Geschäft, erklärte Analyst Michael Marschallinger von der Erste Group. Noch besorgniserregender sei die deutliche Senkung der EBITDA-Prognose, die auf operative Faktoren, insbesondere höhere Energiekosten, zurückzuführen sei. Die Anleger würden sich vermutlich darauf konzentrieren, ob der derzeitige Ergebnisdruck bei Board & Paper zyklischer Natur sei oder auf eine strukturell schwächere Ertragsbasis für das zukünftige eigenständige MM hindeute.
spa/mik
ISIN AT0000938204 WEB www.mm.group
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