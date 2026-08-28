BÖRSENFLASH - Strabag springen nach Zahlen über 10 Prozent hoch

Der Baukonzern Strabag hat seinen Anlegern am Freitag mit starken Halbjahreszahlen, einem Rekordauftragsbestand und angehobenem Margenziel Freude bereitet. Die Aktien sprangen im frühen Handel um 10,5 Prozent auf fast 95 Euro und damit auf den höchsten Kurs seit Mitte Juni. Sie waren zugleich klarer Spitzenwert im Leitindex ATX, der um 1,3 Prozent zulegte.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Baukonzerns legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf 174,4 Mio. Euro zu, wie aus dem Halbjahresbericht hervorgeht, der am Freitag veröffentlicht wurde. Die Bauleistung stieg um 12 Prozent auf 10 Mrd. Euro. Die Bauleistung lag den Angaben zufolge bereits im ersten Halbjahr über dem Vorjahreswert. Massive Zuwächse gab es auch beim Auftragsbestand, der um 27 Prozent auf rund 36 Mrd. Euro ausgeweitet wurde.

Die Jahresziele wurden angehoben. "Wir erwarten eine Leistung von nahe 23 Mrd. Euro, nachdem wir bisher von rund 22 Mrd. Euro ausgegangen waren - für die EBIT-Marge rechnen wir mit 5,5 Prozent bis 6 Prozent, nach zuvor 5 Prozent bis 5,5 Prozent", teilte CEO Stefan Kratochwill seinen Aktionärinnen und Aktionären in dem Bericht mit.

Analyst Michael Marschallinger von der Erste Group sprach von starken Halbjahreszahlen des Baukonzerns und erwartet, dass der Markt seine Gewinnerwartungen anheben wird. Die Kombination aus Rekord-Auftragsbestand, beschleunigter Infrastrukturaktivität und aktualisierter Guidance unterstreiche weiteres Aufwärtspotenzial.

In dem Sog stabilisierten sich auch Porr, bei denen die Anleger Vortags noch enttäuscht auf eine Verfehlung der Umsatzschätzungen sowie einen verlangsamenden Auftragseingang reagiert hatten. Analysten fanden jedoch auch lobende Worte, zumal der Gewinn die Erwartungen übertroffen hatte. Die Porr-Titel gewannen gut ein Prozent, nach dem Vortagesminus von 7,5 Prozent.

spa/ger

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