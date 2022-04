BÖRSENFLASH - voestalpine ziehen im Frühhandel um 4,2 Prozent an

Die Aktien der voestalpine haben am Montag in der Früh kräftig angezogen. Die Titel notierten an der Wiener Börse um 9.15 Uhr um 4,23 Prozent höher bei 25,60 Euro. Zugrunde liegt der Kursbewegung wohl die Ankündigung, dass der Stahltechnologiekonzern einen großen Anteile seines Roheisenwerks in Texas verkaufen werde,

Für die Fertigung der Eisenpellets (HBI, Hot Briquetted Iron) in Corpus Christi sei das Unternehmen aktuell in Gesprächen zum Verkauf von 80 Prozent der Anteile. "Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten", gab der Konzern bekannt.

Das im Herbst 2016 in Betrieb genommene Werk in Corpus Christi war mit zahlreichen Rückschlägen und Abschreibungen in Millionenhöhe verbunden. Die Errichtungskosten für die Direktreduktionsanlage betrugen den Konzernangaben zufolge rund 870 Mio. Euro - "1,012 Mrd. Dollar zum damals gültigen Umrechnungskurs". Aufgrund eines schwierigen Marktumfelds hätten 2019 und 2020 "außerplanmäßige Abschreibungen von insgesamt 372 Mio. Euro" vorgenommen werden müssen.

