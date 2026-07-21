BÖRSENFLASH - Wienerberger verliert nach Zahlen und Gewinnwarnung 7 %

Die Aktien der Wienerberger haben am Dienstag mit einem starken Kurseinbruch auf die in der Früh gemeldeten Quartalszahlen und eine Gewinnwarnung des Baustoffkonzerns reagiert. Rund eine halbe Stunde nach Handelsbeginn hielten die Titel mit einem Minus von 6,6 Prozent bei 20,82 Euro.

Wienerberger hat im zweiten Quartal 2026 trotz eines Umsatzanstiegs weniger operativen Gewinn erzielt. Während die Erlöse im Jahresabstand um 13 Prozent auf 1,41 Mrd. Euro zulegten, schrumpfte das operative EBITDA von 253 auf 230 Mio. Euro. Hauptgrund war laut Wienerberger ein unerwartet schwacher Wohnungsneubau, vor allem in Nordamerika. Der Jahresausblick wurde gesenkt.

Die Analysten der Erste Group werten die Zahlen in einer ersten Reaktion negativ. Sie haben zwar eine Gewinnwarnung erwartet, das Ausmaß der Prognosesenkung war aber deutlich stärker als erwartet.

mik

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