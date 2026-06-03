OpenAI Aktie

OpenAI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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03.06.2026 15:07:00

Börsengänge von Anthropic, OpenAI und Co.: Was ist wenn der KI-Hype in sich zusammenfällt?

KI-Start-ups wie Anthropic und OpenAI wollen mit Börsengängen zu Billionenfirmen werden. Analyst Adrian Cox sagt, warum er es nicht schlimm findet, dass die Unternehmen bisher keinen Gewinn erwirtschaften.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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