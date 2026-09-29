EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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29.09.2026 09:59:23
Börsengang der Extreme: Anthropic warnt ausführlich vor sich selbst
Manipulation, Erpressung, Kontrollverlust: Anthropic listet in seinem Börsenprospekt erhebliche Risiken auf. Im Extremfall könnten die eigenen KI-Modelle sogar zur Gefahr für die Menschheit werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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