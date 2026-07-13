Börsengang missglückt: SMAG-Aktie startet mit Kursverlust ins Handelsdebüt

SMAG startet heute im Scale-Segment der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 1SMA

Der Ausgabepreis liegt bei 46 Euro und damit am unteren Rand der Preisspanne

SMAG ist nach Vincorion und Gabler der dritte Rüstungs-Börsengang des Jahres

Der Rüstungszulieferer SMAG Mobile Antenna Masts hat heute, am 13. Juli, den Handel im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Der Weg dorthin war holprig: Den Ausgabepreis hatte das Unternehmen bereits am 8. Juli auf 46 Euro je Aktie festgesetzt, das untere Ende der zuvor ausgerufenen Spanne von 46 bis 54 Euro. Der Erstkurs lag in Frankfurt bei 35,00 Euro, was einem Minus von rund 23 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 46 Euro entspricht. Im weiteren Handelsverlauf bewegt sich der Kurs zeitweise 30,43 Prozent schwächer bei 32,00 Euro.

Ausgabepreis verfehlt Erlösziel

Platziert wurden laut einer Mitteilung der Deutschen Börse insgesamt 2.817.500 Aktien, darunter 650.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 1.800.000 bestehende Aktien der Altaktionärin SMAG Group GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Beteiligungsgesellschaft AEQUITA, dazu 367.500 Aktien aus der Mehrzuteilungsoption. Bei voller Ausübung des Greenshoe ergibt sich ein Platzierungsvolumen von rund 129,6 Millionen Euro, die Marktkapitalisierung liegt bei knapp 260 Millionen Euro. Den angestrebten Nettoerlös von rund 30,5 Millionen Euro aus der Kapitalerhöhung erreicht das Unternehmen mit dem gewählten Mindestpreis nicht. Das Geld soll unter anderem in Automatisierung, den Kapazitätsausbau am Standort Salzgitter und den Vertrieb fließen.

Dritter Rüstungs-Börsengang des Jahres

Nach Vincorion und Gabler ist SMAG das dritte Unternehmen der Branche, das 2026 an die Börse geht, und insgesamt der fünfte klassische Börsengang in Deutschland in diesem Jahr. Der Panzerbauer KNDS hatte seinen eigenen Börsengang dagegen Anfang Juli auf Eis gelegt. Die Nachfrage nach Rüstungswerten bleibt damit ein Taktgeber für den deutschen Kapitalmarkt, auch wenn der Mindestpreis zeigt, dass nicht jeder Deal der Branche reibungslos gelingt.

Wie es für die Aktie weitergeht, entscheidet sich in den kommenden Handelstagen. Der Stabilisierungszeitraum, in dem der Konsortialführer Cantor den Kurs stützen darf, beginnt mit der Handelsaufnahme und endet spätestens 30 Kalendertage danach.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

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