Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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06.06.2026 12:33:00
Börsengang von SpaceX: Experten warnen vor Risiken für Privatanleger
Mit dem geplanten Börsengang seiner Raumfahrtfirma will Elon Musk Geschichte schreiben – und selbst gut verdienen. Experten raten wegen der hohen Bewertung der SpaceX-Aktie und weiterer Risiken zur Vorsicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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