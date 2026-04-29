Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Kaffeekonzern mit Zahlen
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29.04.2026 21:40:00
Börsenjubel nach Zahlen: Starbucks-Aktie zieht nach Bilanzvorlage an
Für die Kaffeehauskette Starbucks ist das zweite Geschäftsquartal 2026 mit einem Gewinnplus zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie, das im Vorjahresquartal noch bei 0,34 US-Dollar gelegen hatte, wurde auf 0,50 US-Dollar beziffert und lag damit über den Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf 0,43 US-Dollar je Aktie belaufen hatten.
Beim Umsatz erwirtschaftete das US-Unternehmen einen Wert von 9,5 Milliarden US-Dollar nach 8,75 Milliarden US-Dollar an Erlösen vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 9,17 Milliarden US-Dollar. Damit schlug sich das Unternehmen auf Erlöseseite besser als erhofft.
Die Starbucks-Aktie reagiert an der NASDAQ zeitweise mit einem Plus von 8,78 Prozent auf 105,82 US-Dollar.
Claudia Stephan, Martina Köhler, Evelyn Schmal, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at
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