Börsenkandidat Ionos strebt Bewertung von bis zu 3,14 Mrd Euro an

Frankfurt (Reuters) - Ionos hofft zum geplanten Börsengang auf eine Gesamt-Marktkapitalisierung von bis zu 3,14 Milliarden Euro.

IonosDer Webhosting- und Cloud-Anbieter kündigte am Freitag an, Interessenten bis zu 24,15 Millionen Aktien in einer Spanne von je 18,50 bis 22,50 Euro anzubieten. Daraus ergebe sich ein Emissionsvolumen von maximal 543 Millionen Euro. In Medienberichten war eine Marktkapitalisierung von etwa fünf Milliarden Euro ins Gespräch gebracht worden.

Die Anteilsscheine stammen aus den Beständen der beiden aktuellen Eigner, United Internet und Warburg Pincus. Der Internet-Konzern steuert maximal knapp 19 Millionen Papiere und der Finanzinvestor 5,2 Millionen Titel zu. Nach der für den 8. Februar geplanten Erstnotiz werde der Streubesitz von Ionos bei 17,3 Prozent liegen, sofern alle angebotenen Papiere inklusive der Mehrzuteilungsoption verkauft würden.

Ionos ist nach eigenen Aussagen Marktführer in Europa beim Webhosting für kleinere und mittlere Unternehmen. Der Löwenanteil der Einnahmen stamme aus Abonnements. Ionos stellt für 2022 ein Wachstum von 15 bis 18 Prozent in Aussicht, nach einem Umsatzplus von 19 Prozent in den ersten neun Monaten. Mittelfristig traut sich der Börsenkandidat jährliche Erlös-Zuwächse von durchschnittlich zehn Prozent und eine bereinigte operative Gewinnmarge von mehr als 30 Prozent zu.

