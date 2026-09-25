Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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25.09.2026 14:51:00
Börsenkurse im Aufwind : Bericht: BASF arbeitet an Übernahme seines Rivalen Evonik
Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF soll Evonik und dessen größtem Anteilseigner einen Vorschlag zur Übernahme gemacht haben. Offiziell bestätigen möchte den Vorgang bislang niemand. Die Nachricht schiebt die Evonik-Aktie dennoch kräftig an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Evonik AG
|
18:04
|ROUNDUP 4: BASF streckt bei Evonik die Fühler aus - Evonik-Aktien ziehen an (dpa-AFX)
|
17:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:50
|XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Evonik mit BASF-Offerte gesucht (Dow Jones)
|
16:04
|ROUNDUP 3: BASF streckt bei Evonik die Fühler aus - Evonik-Aktien ziehen an (dpa-AFX)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:41
|ROUNDUP 2: BASF streckt bei Evonik die Fühler aus - Evonik-Aktien ziehen an (dpa-AFX)
|
15:31
|Evonik: Übernahmegespräche mit BASF treiben Evonik-Kurs in die Höhe (Spiegel Online)
|
15:29
|Evonik bestätigt Übernahmeinteresse von BASF (dpa-AFX)
Analysen zu Evonik AG
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
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