KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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23.06.2026 23:50:00
Börsenlieblinge unter Druck: Zinssorgen und KI-Zweifel ziehen Wall Street nach unten
Kräftige Verluste bei den Technologie-Werten drücken die Wall Street deutlich ins Minus. Auslöser sind Bedenken, dass die US-Zinsen länger als erwartet auf einem hohen Niveau bleiben könnten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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