NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

07.01.2026 16:56:00

Börsenwert: Nvidia ist wertvollstes Unternehmen, SAP sackt ab

Der Börsenwert der 100 wertvollsten Unternehmen erreichte Ende 2025 den neuen Rekordwert von 54,4 Billionen US-Dollar. US-Techwerte wie Nvidia dominieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

