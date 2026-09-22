ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50 im Fokus
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22.09.2026 15:58:49
Börsianer in Europa warten auf Impulse: STOXX 50 wenig bewegt
Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,00 Prozent höher bei 5 365,04 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,151 Prozent auf 5 373,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 365,18 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 381,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 337,88 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 489,17 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 5 353,11 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 4 595,59 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,23 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 1,48 Prozent auf 171,65 CHF), Siemens Energy (+ 1,31 Prozent auf 145,04 EUR), Unilever (+ 1,28 Prozent auf 47,02 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 82,96 CHF) und Siemens (+ 0,88 Prozent auf 275,90 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Allianz (-2,20 Prozent auf 435,30 EUR), BP (-2,04 Prozent auf 5,32 GBP), UBS (-1,72 Prozent auf 41,03 CHF), GSK (-1,49 Prozent auf 18,83 GBP) und Zurich Insurance (-1,43 Prozent auf 592,80 CHF).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 14 383 701 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 557,314 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Die BP-Aktie hat mit 6,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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