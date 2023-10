Börsianer in Habachtstellung: ATX zum Handelsstart in Seitwärtsbewegung

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX auch am Morgen aufwärts.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,00 Prozent höher bei 3 091,54 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 104,904 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent schwächer bei 3 091,01 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 091,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 097,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 087,84 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,48 Prozent abwärts. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 06.09.2023, den Stand von 3 175,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2023, wurde der ATX mit 3 100,85 Punkten gehandelt. Der ATX lag vor einem Jahr, am 06.10.2022, bei 2 786,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,16 Prozent nach unten. 3 560,30 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 016,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 0,96 Prozent auf 32,50 EUR), voestalpine (+ 0,80 Prozent auf 25,16 EUR), Vienna Insurance (+ 0,79 Prozent auf 25,45 EUR), BAWAG (+ 0,68 Prozent auf 44,42 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,33 Prozent auf 18,44 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil OMV (-1,41 Prozent auf 42,78 EUR), Verbund (-0,66 Prozent auf 75,50 EUR), Andritz (-0,52 Prozent auf 45,92 EUR), Wienerberger (-0,43 Prozent auf 23,30 EUR) und Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 30,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 25,830 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at