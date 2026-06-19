Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Kursverlauf 19.06.2026 17:58:53

Börsianer in Habachtstellung: DAX pendelt zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss

Börsianer in Habachtstellung: DAX pendelt zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss

So bewegte sich der DAX zum Handelsende.

Letztendlich ging der DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 25 025,61 Punkten aus dem Freitagshandel. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,053 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,194 Prozent stärker bei 25 075,33 Punkten in den Handel, nach 25 026,80 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 951,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 173,02 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,171 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, bewegte sich der DAX bei 24 400,65 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 19.03.2026, einen Wert von 22 839,56 Punkten auf. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 19.06.2025, mit 23 057,38 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,98 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 202,60 EUR), Bayer (+ 1,86 Prozent auf 37,84 EUR), Porsche Automobil (+ 1,52 Prozent auf 30,68 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,51 Prozent auf 45,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,36 Prozent auf 471,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,35 Prozent auf 80,44 EUR), MTU Aero Engines (-2,46 Prozent auf 332,80 EUR), adidas (-1,71 Prozent auf 174,90 EUR), Scout24 (-1,70 Prozent auf 75,20 EUR) und Beiersdorf (-1,54 Prozent auf 71,60 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 19 314 721 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 208,174 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Beiersdorf AG 71,54 -1,60% Beiersdorf AG
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Porsche Automobil Holding SE 30,62 1,32% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 202,80 2,56% Rheinmetall AG
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