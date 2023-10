Börsianer in Habachtstellung: Dow Jones mittags wenig bewegt

In New York stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,00 Prozent auf 33 405,93 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,408 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 33 040,70 Zählern und damit 1,10 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (33 407,58 Punkte).

Der Dow Jones verzeichnete bei 33 253,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 33 417,51 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 34 576,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 33 734,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, erreichte der Dow Jones einen Wert von 29 296,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,813 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 3,06 Prozent auf 167,20 USD), Verizon (+ 1,36 Prozent auf 31,27 USD), Amgen (+ 1,22 Prozent auf 270,73 USD), Walt Disney (+ 0,92 Prozent auf 83,70 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 0,85 Prozent auf 22,00 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Walmart (-1,52 Prozent auf 154,03 USD), Intel (-1,52 Prozent auf 35,64 USD), Procter Gamble (-1,44 Prozent auf 142,01 USD), Coca-Cola (-1,37 Prozent auf 52,41 USD) und Nike (-1,04 Prozent auf 96,10 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 029 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,633 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 5,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

