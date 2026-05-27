Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 pendelt zum Handelsstart um seinen Schlusskurs des Vortages

Anleger in London schicken den FTSE 100 am dritten Tag der Woche erneut ins Plus.

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,00 Prozent auf 10 491,26 Punkte an. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,997 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 491,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 491,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 473,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 499,26 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,245 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 27.04.2026, den Wert von 10 321,09 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 27.02.2026, einen Stand von 10 910,55 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 27.05.2025, einen Wert von 8 778,05 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell JD Sports Fashion (+ 2,73 Prozent auf 0,83 GBP), easyJet (+ 2,50 Prozent auf 3,86 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,17 Prozent auf 4,21 GBP), Halma (+ 2,08 Prozent auf 47,02 GBP) und Barratt Developments (+ 1,66 Prozent auf 2,63 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-2,70 Prozent auf 4,69 GBP), Centrica (-1,97 Prozent auf 1,96 GBP), Flutter Entertainment (-1,74 Prozent auf 70,04 GBP), SSE (-1,46 Prozent auf 24,23 GBP) und Tesco (-1,43 Prozent auf 4,48 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 038 459 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 272,770 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die 3i-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at