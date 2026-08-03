Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 zum Start im Seitwärtstrend

Der FTSE 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,00 Prozent fester bei 10 868,15 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,242 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 868,09 Punkten in den Handel, nach 10 868,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 846,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 917,41 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 03.07.2026, einen Wert von 10 679,03 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 363,93 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 068,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,22 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Persimmon (+ 3,79 Prozent auf 11,49 GBP), Barratt Developments (+ 3,59 Prozent auf 3,04 GBP), Rolls-Royce (+ 3,27 Prozent auf 15,16 GBP), Melrose Industries (+ 3,06 Prozent auf 4,68 GBP) und Fresnillo (+ 2,75 Prozent auf 25,43 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen AstraZeneca (-6,13 Prozent auf 118,58 GBP), IG Group (-2,47 Prozent auf 14,24 GBP), Pearson (-2,27 Prozent auf 12,29 GBP), BP (-2,08 Prozent auf 5,41 GBP) und Rentokil Initial (-1,95 Prozent auf 3,38 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 067 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 316,297 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at