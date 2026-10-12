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S&P 500-Performance im Fokus 12.10.2026 16:02:07

Börsianer warten auf Impulse: S&P 500 zum Start des Montagshandels kaum bewegt

Börsianer warten auf Impulse: S&P 500 zum Start des Montagshandels kaum bewegt

Der S&P 500 bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,00 Prozent höher bei 7 811,63 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 65,083 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,037 Prozent höher bei 7 814,41 Punkten in den Montagshandel, nach 7 811,54 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 821,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 810,43 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der S&P 500 mit 7 656,98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 7 575,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der S&P 500 6 552,51 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,90 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,75 Prozent auf 745,63 USD), Medtronic (+ 3,61 Prozent auf 91,67 USD), Accenture (+ 3,18 Prozent auf 215,70 USD), Tyler Technologies (+ 3,05 Prozent auf 339,61 USD) und eBay (+ 2,74 Prozent auf 115,26 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Sandisk (-5,88 Prozent auf 1 488,79 USD), Lumentum (-4,86 Prozent auf 1 049,72 USD), Cerebras Systems (-4,68 Prozent auf 156,50 USD), Bloom Energy (-4,12 Prozent auf 268,94 USD) und Teradyne (-3,81 Prozent auf 387,32 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2 548 705 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,931 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,90 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bloom Energy 241,00 -3,21% Bloom Energy
Cerebras Systems Inc 153,50 -6,50% Cerebras Systems Inc
eBay Inc. 103,18 3,06% eBay Inc.
First Republic Bank 0,00 -69,23% First Republic Bank
Lumentum Holdings Inc 914,00 -7,32% Lumentum Holdings Inc
Medtronic PLC 82,36 4,46% Medtronic PLC
Meta Platforms (ex Facebook) 664,30 3,54% Meta Platforms (ex Facebook)
NVIDIA Corp. 201,65 -1,61% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 340,00 -4,96% Sandisk Corp
Teradyne Inc. 346,70 -3,43% Teradyne Inc.
Tyler Technologies Inc. 300,60 2,38% Tyler Technologies Inc.
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