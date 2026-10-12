Wacker Neuson Aktie

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WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

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Kursentwicklung im Fokus 12.10.2026 15:58:51

Börsianer warten auf Impulse: SDAX am Nachmittag ohne Schwung

Börsianer warten auf Impulse: SDAX am Nachmittag ohne Schwung

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Um 15:40 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 0,00 Prozent auf 18 097,74 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,126 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,250 Prozent auf 18 143,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 098,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 078,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 157,76 Punkten verzeichnete.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 346,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 128,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bewegte sich der SDAX bei 17 124,72 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,28 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Vincorion (+ 4,04 Prozent auf 18,27 EUR), pbb (+ 3,31 Prozent auf 2,99 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,55 Prozent auf 5,62 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,26 Prozent auf 65,65 EUR) und TeamViewer (+ 1,96 Prozent auf 7,04 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-7,51 Prozent auf 2,56 EUR), Deutsche Beteiligungs (-3,45 Prozent auf 18,46 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,56 Prozent auf 20,90 EUR), Wacker Neuson SE (-2,43 Prozent auf 22,05 EUR) und Grand City Properties (-2,24 Prozent auf 6,54 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 2 209 102 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Springer Nature mit 4,117 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent bei der Grand City Properties-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Deutsche Beteiligungs AG 18,52 -3,04% Deutsche Beteiligungs AG
EVOTEC SE 2,59 -7,38% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 65,60 2,98% FRIEDRICH VORWERK
Grand City Properties S.A. 6,53 -1,21% Grand City Properties S.A.
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,20 -0,44% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,00 0,20% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,99 1,84% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SAF-HOLLAND SE 20,95 -2,33% SAF-HOLLAND SE
SGL Carbon SE 5,62 3,12% SGL Carbon SE
Springer Nature 20,80 0,73% Springer Nature
TeamViewer 6,99 1,30% TeamViewer
Vincorion 18,15 2,75% Vincorion
Wacker Neuson SE 22,10 -2,00% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 086,82 -0,06%

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