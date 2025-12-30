ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SLI im Blick
|
30.12.2025 12:27:01
Börsianer warten auf Impulse: SLI pendelt um Schlusskurs des Vortages
Am Dienstag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,00 Prozent fester bei 2 138,39 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,249 Prozent auf 2 133,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 138,36 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 140,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 133,03 Punkten lag.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der SLI mit 2 078,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, lag der SLI noch bei 1 978,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wurde der SLI mit 1 917,12 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 11,28 Prozent nach oben. Bei 2 146,66 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit UBS (+ 0,74 Prozent auf 36,90 CHF), Temenos (+ 0,38 Prozent auf 79,65 CHF), Roche (+ 0,27 Prozent auf 328,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,27 Prozent auf 59,16 CHF) und Julius Bär (+ 0,23 Prozent auf 62,26 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-0,73 Prozent auf 170,10 CHF), Sonova (-0,68 Prozent auf 206,00 CHF), Nestlé (-0,51 Prozent auf 78,34 CHF), Alcon (-0,44 Prozent auf 63,22 CHF) und Lindt (-0,43 Prozent auf 11 580,00 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 836 750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 282,586 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,06 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,89 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
