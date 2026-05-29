Börsianer warten auf Impulse: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,00 Prozent auf 10 425,65 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,003 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 425,85 Punkten in den Handel, nach 10 425,96 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 418,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 10 462,22 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 0,382 Prozent nach. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 29.04.2026, den Stand von 10 213,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 10 910,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 716,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,77 Prozent. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 5,76 Prozent auf 2,20 GBP), Auto Trader Group (+ 3,58 Prozent auf 4,43 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,44 Prozent auf 41,94 EUR), ConvaTec (+ 2,37 Prozent auf 2,03 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,73 Prozent auf 13,37 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil BAT (-3,04 Prozent auf 45,64 GBP), Pearson (-2,36 Prozent auf 10,97 GBP), Sage (-2,27 Prozent auf 8,18 GBP), Experian (-2,21 Prozent auf 25,18 GBP) und Imperial Brands (-2,09 Prozent auf 27,11 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 852 631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 278,267 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die 3i-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at