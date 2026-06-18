Börsianer warten auf Impulse: TecDAX notiert schlussendlich um seinen Vortagesschluss

Am Donnerstag beendete der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 3 948,36 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 538,143 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,170 Prozent tiefer bei 3 941,65 Punkten in den Handel, nach 3 948,38 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 965,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 917,53 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 2,16 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 18.05.2026, einen Wert von 3 864,46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der TecDAX auf 3 559,66 Punkte taxiert. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Stand von 3 766,50 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,94 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 6,42 Prozent auf 82,01 EUR), Nordex (+ 5,05 Prozent auf 45,38 EUR), SMA Solar (+ 3,75 Prozent auf 55,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,13 Prozent auf 178,00 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2,04 Prozent auf 15,53 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil CANCOM SE (-6,94 Prozent auf 24,15 EUR), Sartorius vz (-4,86 Prozent auf 217,10 EUR), SAP SE (-4,48 Prozent auf 134,86 EUR), EVOTEC SE (-4,06 Prozent auf 4,54 EUR) und TeamViewer (-3,98 Prozent auf 5,19 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 10 202 230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 166,844 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at