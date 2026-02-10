Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 06:00:30

Bofa-Chefökonom: «Die Schweiz muss ja nicht 5 Prozent wachsen»

Claudio Irigoyen, Chefökonom des Global Research der Bank of America (Bofa), erklärt, weshalb geopolitische Spannungen, Liquiditätsschwemme und strukturelle Blockaden die Wirtschaft prägen und inwiefern die Schweiz sich in einer vergleichsweise komfortablen Situation befindet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bank of America Corp.

mehr Nachrichten