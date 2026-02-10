Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
10.02.2026 06:00:30
Bofa-Chefökonom: «Die Schweiz muss ja nicht 5 Prozent wachsen»
Claudio Irigoyen, Chefökonom des Global Research der Bank of America (Bofa), erklärt, weshalb geopolitische Spannungen, Liquiditätsschwemme und strukturelle Blockaden die Wirtschaft prägen und inwiefern die Schweiz sich in einer vergleichsweise komfortablen Situation befindet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
