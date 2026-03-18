Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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18.03.2026 18:52:56
BofA pitches bets against European private credit
US bank told clients that European stocks exposed to private credit had 30 per cent ‘downside risk’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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