Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
14.10.2026 13:25:43
BofA profits drop 17% after $1.2bn money laundering fine
Second-largest US bank also delivers disappointing performance in trading and investment bankingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank of America Corp.
Analysen zu Bank of America Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: Dow freundlich -- ATX deutlich schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts tendiert. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.