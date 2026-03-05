Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

05.03.2026 20:03:00

BofA Research Says: 2026 Marks "New World Order" for International Stocks

Many American investors might not realize it, but so far in 2026, the U.S. stock market has not been the strongest in the world. Year to date, the S&P 500 is basically flat (up about 0.5%), and the tech-heavy Nasdaq-100 has fallen 1.2%. Both have been soundly outperformed by the Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ: VXUS), which is up 11% year to date. What's driving the strong performance of international stocks? Let's look at why investors might want to buy non-U.S. stocks in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Bank of America Corp.

Analysen zu WORLD CO. LTD. Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 18 450,00 -1,07% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,72 0,20% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 19,62 0,51% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 19,96 -0,32% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 236,00 -0,24% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,84 -0,05% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 19,44 -0,10% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp. 42,83 -0,30% Bank of America Corp.
International Public Partnerships Ltd 1,31 0,15% International Public Partnerships Ltd
WORLD CO. LTD. Registered Shs 1 578,00 1,35% WORLD CO. LTD. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

