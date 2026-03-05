Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
05.03.2026 20:03:00
BofA Research Says: 2026 Marks "New World Order" for International Stocks
BofA Research Says: 2026 Marks "New World Order" for International Stocks

Many American investors might not realize it, but so far in 2026, the U.S. stock market has not been the strongest in the world. Year to date, the S&P 500 is basically flat (up about 0.5%), and the tech-heavy Nasdaq-100 has fallen 1.2%. Both have been soundly outperformed by the Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ: VXUS), which is up 11% year to date. What's driving the strong performance of international stocks? Let's look at why investors might want to buy non-U.S. stocks in 2026.
Nachrichten zu Bank of America Corp.
Analysen zu WORLD CO. LTD. Registered Shs
