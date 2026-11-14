BofA zieht Dotcom-Vergleich: Wie viel Luft haben NVIDIA, Microsoft, Meta & Co. im KI-Rausch noch?

Die Hyperscaler investieren gemessen am BIP schneller als einst die Ölindustrie, doch bei zwei der größten reicht der operative Cashflow dafür schon nicht mehr aus.

KI-Ausbau übertrifft den Ölboom der 1970er gemessen am US-BIP

Nur der Technologiezyklus der 1990er legte im gleichen Zeitraum stärker zu

Amazon und Alphabet bezahlen den Ausbau mit negativem freiem Cashflow

Seit Anfang 2020 sind die KI-Investitionen in den USA um 1,2 Prozent der Wirtschaftsleistung gestiegen und haben damit den Ölboom der 1970er im vergleichbaren Zeitraum hinter sich gelassen. Der Befund heizt die Debatte über eine Blase ausgerechnet in einer Phase an, in der Anleger Chipwerte wie NVIDIA in großem Stil abstoßen. Den historischen Vergleich hat die Researchabteilung der Bank of America gezogen, BofA Global Research. Auch die Schiefergaswelle der 2010er blieb demnach hinter dem heutigen Tempo zurück.

Nur der Technologiezyklus der 1990er war größer

Einzig der Investitionsschub der 1990er übertraf das aktuelle Tempo: Über einen gleich langen Zeitraum kletterte er laut BofA auf rund 1,5 Prozent des BIP. Ausgerechnet der Zyklus, der in die Dotcom-Blase mündete, ist damit der einzige Maßstab im BofA-Vergleich, an dem der KI-Boom noch nicht vorbeigezogen ist.

Die Wucht zeigt sich auch in der Gesamtwirtschaft. Einer Studie der US-Notenbank Federal Reserve zufolge steuerten die Ausgaben für Rechenzentren und deren Ausrüstung 2025 rund 0,2 Prozentpunkte zum Wachstum des US-BIP bei, für 2026 setzen die Forscher den Beitrag doppelt so hoch an. BofA erwartet, dass die weltweiten Ausgaben für Rechenzentren 2026 die Marke von einer Billion US-Dollar erreichen und sich bis 2028 auf 2,1 Billionen US-Dollar mehr als verdoppeln.

Amazon und Alphabet zahlen mit ihrem Cashflow

Goldman Sachs beziffert den Konsens für die Investitionen der fünf größten Cloudkonzerne im laufenden Jahr auf rund 800 Milliarden US-Dollar, gut die Hälfte mehr als die Schätzung vom Dezember 2025 mit 527 Milliarden US-Dollar. Wer die Rechnung trägt, zeigen die Quartalsberichte. Alphabet steckte im dritten Quartal 2026 rund 51,4 Milliarden US-Dollar in Sachanlagen, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor mit knapp 24 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow rutschte damit auf minus 9,1 Milliarden US-Dollar, nach minus 5,9 Milliarden US-Dollar im Vorquartal. Zugleich nahm der Konzern im dritten Quartal netto 28,7 Milliarden US-Dollar über Anleihen und gut 12 Milliarden US-Dollar über neue Aktien auf.

Bei Amazon drehte der freie Cashflow auf Sicht von zwölf Monaten auf minus 42,4 Milliarden US-Dollar, nach plus 14,8 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Am Plan, 2026 rund 220 Milliarden US-Dollar zu investieren, hielt der Konzern mit seiner letzten Quartalsmitteilung dennoch fest.

Die Lehre aus dem März 2000

Genau hier setzt der Vergleich mit den 1990ern an. Damals war das Internet keine Fehlinvestition, die Anleger verloren trotzdem: Der NASDAQ Composite fiel vom Rekordschluss bei 5.048,62 Punkten am 10. März 2000 bis zum 9. Oktober 2002 auf 1.114,11 Punkte, ein Minus von rund 78 Prozent. Die Technologie setzte sich durch, doch der Index brauchte viele Jahre, um sein Niveau vom März 2000 zurückzuerobern. Für den heutigen Zyklus zählt deshalb weniger, ob KI ihr Versprechen hält, als wer den Ausbau bezahlt und ob die Erträge rechtzeitig nachkommen. Bei Alphabet springt dafür bereits der Kapitalmarkt ein.

Wie nervös der Markt inzwischen ist, zeigte derweil der 5. November. Nach den US-Zwischenwahlen gerieten Chipwerte und Betreiber von Rechenzentren unter massiven Verkaufsdruck. Reuters verwies darauf, dass Dutzende Volksabstimmungen angenommen wurden, die den Bau neuer Rechenzentren begrenzen können, und dass der Ausverkauf an den Märkten für Aktien und Anleihen vielen Beteiligten den Zugang zu Finanzierung erschwert.

Morgan Stanley sieht die Bremsspur erst 2028

Gelassener blickt Morgan Stanley auf den Zyklus. Die Bank rechnet in einer Studie damit, dass das Investitionswachstum der Cloudkonzerne und spezialisierten KI-Cloudanbieter, geleaste Kapazitäten eingerechnet, von rund 100 Prozent 2026 auf 60 Prozent 2027 und 14 Prozent 2028 abflacht. Aktienstratege Nicholas Lentini sieht darin keine Verschlechterung: Die Profiteure dürften weiter steigende Schätzungen für Umsatz und Gewinn erleben, selbst wenn die Investitionspläne langsamer nach oben korrigiert werden. Von den Mitteln, die bei Unternehmen aus dem S&P 500 ankommen, landen nach dem Modell der Bank rund zwei Drittel bei NVIDIA.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at

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