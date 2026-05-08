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08.05.2026 06:31:29
Bogota Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bogota Financial lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bogota Financial mit 0,060 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Umsatzseitig standen 10,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bogota Financial 11,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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