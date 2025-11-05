|
05.11.2025 06:31:28
Bogota Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bogota Financial hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 11,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 11,0 Millionen USD umgesetzt.
