Bogota Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bogota Financial hat am 31.01.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,140 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6,3 Millionen USD gegenüber 6,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,510 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Bogota Financial ein EPS von 0,520 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,77 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 24,20 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at