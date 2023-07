Bogota Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bogota Financial lud am 28.07.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete.

Das EPS wurde auf 0,070 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at