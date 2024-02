Bogota Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bogota Financial lud am 07.02.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 48,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,2 Millionen USD.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,050 USD. Im Vorjahr waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,43 Prozent auf 16,11 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 24,20 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at