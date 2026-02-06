Bohae Brewery gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bohae Brewery hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,21 KRW, nach 40,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Bohae Brewery mit einem Umsatz von insgesamt 22,06 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,47 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 25,27 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Bohae Brewery 49,00 KRW je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bohae Brewery 89,88 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 87,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at