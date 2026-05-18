Bohae Brewery legte Quartalsergebnis vor

Bohae Brewery ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bohae Brewery die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 8,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bohae Brewery noch ein Gewinn pro Aktie von 6,00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 23,49 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bohae Brewery 20,52 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at