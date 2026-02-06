Bohae Brewery stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bohae Brewery hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 7,21 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 40,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,06 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,11 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 25,27 KRW. Im letzten Jahr hatte Bohae Brewery einen Gewinn von 49,00 KRW je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bohae Brewery mit einem Umsatz von insgesamt 89,88 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 87,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at