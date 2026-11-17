Bohae Brewery hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 55,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bohae Brewery 26,72 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at