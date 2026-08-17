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17.08.2026 06:31:29
Bohae Brewery verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bohae Brewery hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 116,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bohae Brewery ein EPS von 19,00 KRW je Aktie vermeldet.
Bohae Brewery hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,56 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,67 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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