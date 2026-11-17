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17.11.2026 06:31:28
Bohae Brewery vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bohae Brewery hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 203,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 32,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 26,72 Milliarden KRW gegenüber 24,63 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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