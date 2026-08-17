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17.08.2026 06:31:29
Bohae Brewery: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Bohae Brewery äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bohae Brewery ein EPS von 40,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,56 Milliarden KRW – ein Plus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bohae Brewery 22,67 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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