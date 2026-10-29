Bohai Ferry legte Quartalsergebnis vor

Bohai Ferry hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,360 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Bohai Ferry im vergangenen Quartal 597,4 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bohai Ferry 700,0 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at